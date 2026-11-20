|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
20.11.2026 12:17:00
Gender-Pay-Gap in der EU: Ab jetzt arbeiten Frauen umsonst
Trading Signals: Swisscom - Zu viel des Guten?
Der „Blaue Riese“ zählt 2026 zu den Top-Performern des europäischen Telekomsektors. Jetzt steht die relativ hoch bewertete Swisscom-Aktie allerdings vor einem markanten Widerstand – Trader könnten darauf spekulieren, dass der Large Cap nach unten abprallt.Weiterlesen!
Nachrichten zu Gap Inc.
|
18:00
|Minuszeichen in New York: So entwickelt sich der S&P 500 am Freitagmittag (finanzen.ch)
|
12:17
|Gender-Pay-Gap in der EU: Ab jetzt arbeiten Frauen umsonst (Spiegel Online)
|
18.11.26
|S&P 500-Wert Gap-Aktie: So viel Verlust hätte eine Gap-Investition von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
|
18.11.26
|Ausblick: Gap präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
11.11.26
|S&P 500-Papier Gap-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Gap von vor 3 Jahren verdient (finanzen.ch)
|
04.11.26
|S&P 500-Papier Gap-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Gap von vor einem Jahr angefallen (finanzen.ch)
|
04.11.26
|Erste Schätzungen: Gap legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
28.10.26
|S&P 500-Titel Gap-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Gap von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
Analysen zu Gap Inc.
US-Aktien im Gespräch: SEI Investments, Wabtec und BNY Mellon – BX Morningcall mit François Bloch
Drei US-Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen stehen im Fokus dieser Ausgabe des BX Morning Call:
✅ SEI Investments
✅ Wabtec
✅ Bank of New York Mellon
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSchwache Handelsstimmung weltweit: SMI und DAX gehen deutlich schwächer ins Wochenende -- Ausverkauf an Asiens Börsen
Der heimische Leitindex verlor im Freitagshandel. Auch der deutsche Aktienmarkt fuhr ebenso kräftige Verluste ein. An der Wall Street geht es in unterschiedliche Richtungen. An den Börsen in Fernost erlebten Anleger am Freitag einen schwarzen Tag.