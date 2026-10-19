GENDAI AGENCY legte Quartalsergebnis vor

GENDAI AGENCY hat sich am 16.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäussert.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 5.87 JPY gegenüber 11.01 JPY im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 3.43 Prozent auf 1.86 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel hatte GENDAI AGENCY 1.93 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch