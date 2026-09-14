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14.09.2026 06:37:00
GENDA präsentierte Quartalsergebnisse
GENDA gab am 11.09.2026 die Zahlen für das am 31.07.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 2.33 JPY beziffert, während im Vorjahresquartal 0.450 JPY je Aktie in den Büchern standen.
Der Umsatz wurde auf 53.96 Milliarden JPY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 39.70 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.
Redaktion finanzen.ch
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