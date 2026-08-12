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12.08.2026 06:37:00
Gencor Industries hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt
Gencor Industries hat am 10.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.
Das EPS belief sich auf 0.39 USD gegenüber 0.260 USD je Aktie im Vorjahresquartal.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Gencor Industries im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 25.23 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 33.8 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 27.0 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.ch
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