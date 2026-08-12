GEN Restaurant Group A: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

GEN Restaurant Group A hat am 10.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0.14 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei GEN Restaurant Group A ein EPS von -0.050 USD in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 1.25 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 55.7 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 55.0 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch