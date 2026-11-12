GEN Restaurant Group A legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

GEN Restaurant Group A hat am 10.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0.16 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei GEN Restaurant Group A ein EPS von -0.110 USD in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 48.7 Millionen USD – das entspricht einem Abschlag von 3.33 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 50.4 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch