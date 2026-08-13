Gemstone Investments verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Gemstone Investments lud am 12.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Mit einem EPS von 0.02 INR lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als Gemstone Investments mit 0.020 INR je Aktie genauso viel verdiente.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Gemstone Investments im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 379.11 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 17.2 Millionen INR. Im Vorjahresviertel waren 3.6 Millionen INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch