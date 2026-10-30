GemPharmatech A präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

GemPharmatech A hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 28.10.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

Das EPS belief sich auf 0.15 CNY gegenüber 0.100 CNY je Aktie im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite standen 264.4 Millionen CNY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 200.8 Millionen CNY umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch