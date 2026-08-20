GemPharmatech A legte Quartalsergebnis vor

GemPharmatech A hat am 20.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0.15 CNY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0.100 CNY je Aktie generiert.

Das vergangene Quartal hat GemPharmatech A mit einem Umsatz von insgesamt 251.5 Millionen CNY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 204.0 Millionen CNY erwirtschaftet worden waren, um 23.30 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.ch