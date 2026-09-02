AEVIS Aktie 1248819 / CH0012488190
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
02.09.2026 18:18:36
Gemeinden stimmen Thurgauer Angebot für Spital Wetzikon zu
(Meldung ausgebaut)
Wetzikon (awp/sda/awp) - Die elf Aktionärsgemeinden des Spitals Wetzikon haben dem Angebot der Thurmed zugestimmt. Die Aktienmehrheit würde damit neu bei der Thurgauer Spitalgruppe liegen. Auch zwei weitere Angebote für das in finanzielle Schieflage geratene Spital würden vorliegen.
Das Angebot sei eine "einmalige Chance für den Spitalstandort Wetzikon", teilten die Aktionärsgemeinden des Zürcher Spitals am Mittwochabend gemeinsam mit. Die Thurmed ist vollständig im Besitz des Kantons Thurgau.
Das Angebot der Thurmed AG sieht im Wesentlichen vor, dass diese 35 Millionen Franken zusätzliches Eigenkapital in die Gesundheitszentrum Zürcher Oberland AG (GZO) einschiesst und darüber hinaus der GZO ein Darlehen von weiteren 35 Millionen Franken für einen Spitalneubau zur Verfügung stellt.
Im Gegenzug würde die Thurmed 51 Prozent der Aktienanteile der GZO AG erhalten. Die restlichen 49 Prozent würden gemäss heutigem Verteilschlüssel bei den elf Aktionärsgemeinden bleiben.
"Bestmögliches Angebot" an Gläubiger
Beim Angebot handelt es sich einstweilen um eine Option, die durch die Thurmed AG bis Ende 2027 ausgeübt werden kann. Voraussetzungen für die Ausübung sind, dass der Nachlassvertrag zwischen der GZO und ihren Gläubigern zustande kommt und im Anschluss daran die von Thurmed angekündigte Sorgfaltsprüfung positiv ausfällt.
Wie die GZO AG am Abend mitteilte, sollen die Gläubiger mit dem Angebot der Thurmed eine Nachlassdividende von 39,3 bis 47,5 Prozent erhalten. Die genaue Höhe hänge davon ab, wie sich das Spital in den kommenden Jahren wirtschaftlich entwickle und welche Rückstellungen tatsächlich benötigt würden. Gemäss GZO AG ist dies das "bestmögliche Angebot", welches die GZO AG Spital Wetzikon ihren Gläubigern unterbreiten könne.
Andere Angebote abgewiesen
Am Morgen meldete sich bereits das auf Gesundheitsimmobilien spezialisierte Unternehmen Infracore. Sein Angebot von 55 Millionen Franken sei bereits am 29. Juli bei der GZO AG eingereicht worden, teilte Infracore mit. Vorgesehen ist dabei eine Sale-and-Leaseback-Transaktion. GZO soll das Spital weiterhin betreiben und die Immobilien für zunächst 30 Jahre zurückmieten.
Infracore wollte zudem nach einer Stabilisierung des GZO-Kerngeschäfts die etappenweise Fertigstellung des Erweiterungsbaus finanzieren. Eine Kapitalerhöhung durch die Aktionärsgemeinden sei nicht nötig. Zudem solle die Dividende für die Gläubiger gegenüber der bisherigen Lösung deutlich steigen.
Das Angebot von Infracore ermögliche kein finanziell tragbares Szenario, welches gleichzeitig auch zu einer erhöhten Dividende führe, teilte die GZO jedoch mit. Auch ein Angebot von Swiss Medical Network lehnte die GZO AG ab. Für dieses bestehe keine realistische Aussicht zur Umsetzung.
Das Spital Wetzikon geriet in finanzielle Schieflage, weil es eine Anleihe in der Höhe von 170 Millionen Franken nicht zurückzahlen konnte. Das Geld wurde 2014 für die Realisierung des geplanten Neubaus aufgenommen. Der Spitalbetrieb läuft bis auf Weiteres aber normal weiter. Der Kanton lehnt eine finanzielle Hilfe ab.
Trading Signals: Dell: Wiederholt sich das "KI-Muster"?
Der Computerbauer präsentiert heute nach US-Börsenschluss seine Quartalszahlen. Es spricht einiges dafür, dass Anleger diesen Anlass nutzen, um Kasse zu machen.Weiterlesen!
Nachrichten zu Infracore SA
|
02.09.26
|Gemeinden stimmen Thurgauer Angebot für Spital Wetzikon zu (AWP)
|
02.09.26
|Infracore legt Eckpunkte ihres verbindlichen Angebots für die Immobilien des Spitals Wetzikon offen (EQS Group)
|
02.09.26
|Infracore discloses key terms of its binding offer for the real estate of Wetzikon Hospital (EQS Group)
|
31.08.26
|Börse Zürich in Rot: SPI beendet die Sitzung mit Verlusten (finanzen.ch)
|
31.08.26
|Anleger in Zürich halten sich zurück: SPI gibt am Nachmittag nach (finanzen.ch)
|
31.08.26
|Schwacher Handel in Zürich: SPI verliert am Mittag (finanzen.ch)
|
27.08.26
|Infracore-Aktie springt an: Portfoliowert steigt dank Horgen-Kauf (AWP)
|
27.08.26
|Infracore delivers a solid first-half 2026 performance and confirms distribution guidance (EQS Group)
Analysen zu AEVIS Holding S.A.
ABB, Hochtief & Schneider Electric: Welche Aktie überzeugt bei Kennzahlen und Bewertung?
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ ABB
✅ Hochtief
✅ Schneider Electric
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
AEVIS VICTORIA am 02.09.2026
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerEskalation im Iran-Krieg: SMI letztlich fester -- DAX zum Handelsende in Rot -- Wall Street beendet Handel fester -- Asiens Börsen schliessen im Minus
Der heimische Markt präsentierte sich zur Wochenmitte freundlich, während der deutsche Leitindex Verluste verbuchte. Die US-Börsen zeigten sich mit grünen Vorzeichen. An den Märkten in Asien ging es am Mittwoch nach unten.