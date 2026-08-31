Gemdale A: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Gemdale A äusserte sich am 28.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0.46 CNY. Im Vorjahresquartal hatten -0.670 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 52.03 Prozent auf 4.66 Milliarden CNY. Im Vorjahresviertel hatte Gemdale A 9.71 Milliarden CNY umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch