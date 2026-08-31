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31.08.2026 06:37:00
Gemdale A: Das sind die jüngsten Quartalszahlen
Gemdale A äusserte sich am 28.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.
Der Verlust je Aktie belief sich auf 0.46 CNY. Im Vorjahresquartal hatten -0.670 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 52.03 Prozent auf 4.66 Milliarden CNY. Im Vorjahresviertel hatte Gemdale A 9.71 Milliarden CNY umgesetzt.
Redaktion finanzen.ch
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