Gem-Year Industrial: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Gem-Year Industrial hat am 27.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das EPS wurde auf 0.14 CNY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0.060 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 13.30 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 688.1 Millionen CNY, während im Vorjahreszeitraum 607.4 Millionen CNY ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.ch