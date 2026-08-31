GEM öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

GEM veröffentlichte am 28.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Das EPS belief sich auf 0.16 USD gegenüber 0.080 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 5.48 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1.18 Milliarden USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 1.11 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch