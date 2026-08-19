Gelum Resources legte Quartalsergebnis vor

Gelum Resources hat am 17.08.2026 die Bilanz zum am 30.04.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0.06 CAD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Gelum Resources -0.040 CAD je Aktie generiert.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf einen Verlust von 0.070 CAD je Aktie beziffert. Im Vorjahr waren -0.040 CAD je Aktie erzielt worden.

Redaktion finanzen.ch