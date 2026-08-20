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20.08.2026 19:35:59

Geldhaus zieht Aktien ein: Unicredit steht kurz vor der Aktienmehrheit bei der Commerzbank

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Der Kampf um die Commerzbank scheint langsam aber sicher auf sein Ende zuzusteuern. Die Unicredit steht kurz davor, eine Aktienmehrheit am deutschen Geldinstitut zu erringen.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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Trading Signals: Aryzta: Aus der Backstube kommt Gegenwind

Schwache Halbjahreszahlen und wachsende Probleme im wichtigen Deutschlandgeschäft haben Aryzta schwer zugesetzt und die Aktie auf ein Drei-Jahres-Tief abstürzen lassen. Für spekulative Anleger könnte damit die Unterseite wieder interessant werden.

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