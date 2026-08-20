Commerzbank Aktie 21170377 / DE000CBK1001
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20.08.2026 19:35:59
Geldhaus zieht Aktien ein: Unicredit steht kurz vor der Aktienmehrheit bei der Commerzbank
CommerzbankDer Kampf um die Commerzbank scheint langsam aber sicher auf sein Ende zuzusteuern. Die Unicredit steht kurz davor, eine Aktienmehrheit am deutschen Geldinstitut zu erringen.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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