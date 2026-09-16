Meta Platforms Aktie 14917609 / US30303M1027
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16.09.2026 15:30:00
Geldanlage-Scam auf Facebook und Instagram: Finanzfluss-Influencer gewinnt gegen Meta
Meta PlatformsMit einer Betrugsmasche auf Facebook und Instagram hatten Kriminelle mit Fakeprofilen des Finanzfluss-Machers Thomas Kehl für vermeintliche Geldanlagen geworben. Jetzt hat der Influencer in erster Instanz gegen den Social-Network-Giganten aus den USA gewonnen.Weiter zum vollständigen Artikel bei manager magazin online
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