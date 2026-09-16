Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’871 0.5%  SPI 19’559 0.5%  Dow 52’049 -0.1%  DAX 25’583 0.7%  Euro 0.9449 0.0%  EStoxx50 6’276 0.6%  Gold 4’352 1.3%  Bitcoin 61’907 0.0%  Dollar 0.8192 0.1%  Öl 105.2 -3.3% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Roche149905998Novartis1200526Partners Group2460882
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Kupferminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Nächster Zinsschritt der Fed voraus: Warum Aktien-Anleger die Nerven behalten sollten
Künstliche Intelligenz: Zwischen Hardware und Substanz
So entwickeln sich Bitcoin, Ripple & Co am Mittwochnachmittag am Kryptomarkt
Trading Signals: Meta - Mit „Muse“ aus dem Formtief
Aktien von Meta und Snap im Blick: EU-Kommission will Social Media erst ab 13
Suche...
Plus500 Depot

Meta Platforms Aktie 14917609 / US30303M1027

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

16.09.2026 15:30:00

Geldanlage-Scam auf Facebook und Instagram: Finanzfluss-Influencer gewinnt gegen Meta

Meta Platforms
553.42 CHF 0.89%
Kaufen Verkaufen
Mit einer Betrugsmasche auf Facebook und Instagram hatten Kriminelle mit Fakeprofilen des Finanzfluss-Machers Thomas Kehl für vermeintliche Geldanlagen geworben. Jetzt hat der Influencer in erster Instanz gegen den Social-Network-Giganten aus den USA gewonnen.Weiter zum vollständigen Artikel bei manager magazin online

Passende Hebelprodukte

UBS Logo
Typ Hebel Verfall Valor
Long 7.3148 18.09.2026 155005349
Long 12.4684 19.03.2027 157052960
Long 5486.0825 18.09.2026 155499253
Typ Hebel Verfall Valor
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Long 4.2528 20.62 159380615
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Short 6.0287 14.28 155882007
Short 11.1961 6.82 155495410
Short 21.9443 2.65 155495409
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
Long 5 -23.87 150316530
Long 10 -14.36 150316532
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
In eigener Sache

Trading Signals: Meta - Mit „Muse“ aus dem Formtief

Der Social Media-Gigant möchte mit einem eigenen Assistenten die KI-Welle reiten. An der Börse wurde die Lancierung von „Muse“ positiv aufgenommen – die Meta-Aktie klopft am Abwärtstrend an.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Meta Platforms (ex Facebook)

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten