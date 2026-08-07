Porsche Automobil Aktie 4533730 / DE000PAH0038
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07.08.2026 10:17:41
"Geht um die Zukunft": Grossaktionär Porsche will zeitnah harte Einschnitte bei VW sehen
VolkswagenPorsche reagiert auf die eigene Krise mit einem Sparpaket, in das unter anderem der Abbau von Stellen fällt. Beim Mutterkonzern VW wird hingegen noch über den richtigen Weg diskutiert. Das sorgt für Nervosität.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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