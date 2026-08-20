Volkswagen Aktie 352780 / DE0007664005
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
20.08.2026 15:55:00
Geheimpapier für VW-Tochter Cariad, das Übernahme-Playbook für die Commerzbank - das war Donnerstag, 20.08.2026
Trading Signals: Aryzta: Aus der Backstube kommt Gegenwind
Schwache Halbjahreszahlen und wachsende Probleme im wichtigen Deutschlandgeschäft haben Aryzta schwer zugesetzt und die Aktie auf ein Drei-Jahres-Tief abstürzen lassen. Für spekulative Anleger könnte damit die Unterseite wieder interessant werden.Weiterlesen!
Nachrichten zu Volkswagen (VW) AG Vz.
|
15:58
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: LUS-DAX schwächer (finanzen.ch)
|
15:58
|Schwache Performance in Frankfurt: DAX schwächelt nachmittags (finanzen.ch)
|
15:58
|Euro STOXX 50 aktuell: Euro STOXX 50 zeigt sich am Donnerstagnachmittag schwächer (finanzen.ch)
|
12:26
|Handel in Europa: Euro STOXX 50 fällt mittags (finanzen.ch)
|
12:26
|Zurückhaltung in Frankfurt: LUS-DAX zeigt sich am Donnerstagmittag schwächer (finanzen.ch)
|
12:26
|Schwacher Handel in Frankfurt: DAX sackt am Mittag ab (finanzen.ch)
|
09:28
|Schwacher Handel in Frankfurt: DAX verbucht zum Start des Donnerstagshandels Abschläge (finanzen.ch)
|
09:28
|Börse Europa in Grün: Euro STOXX 50 steigt zum Handelsstart (finanzen.ch)
Analysen zu Volkswagen (VW) AG Vz.
|14.08.26
|Volkswagen Outperform
|RBC Capital Markets
|28.07.26
|Volkswagen Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|27.07.26
|Volkswagen Buy
|Deutsche Bank AG
|27.07.26
|Volkswagen Neutral
|UBS AG
|24.07.26
|Volkswagen Outperform
|RBC Capital Markets
|14.08.26
|Volkswagen Outperform
|RBC Capital Markets
|28.07.26
|Volkswagen Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|27.07.26
|Volkswagen Buy
|Deutsche Bank AG
|27.07.26
|Volkswagen Neutral
|UBS AG
|24.07.26
|Volkswagen Outperform
|RBC Capital Markets
|14.08.26
|Volkswagen Outperform
|RBC Capital Markets
|28.07.26
|Volkswagen Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|27.07.26
|Volkswagen Buy
|Deutsche Bank AG
|24.07.26
|Volkswagen Outperform
|RBC Capital Markets
|24.07.26
|Volkswagen Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11.03.25
|Volkswagen Sell
|UBS AG
|21.01.25
|Volkswagen Sell
|UBS AG
|13.01.25
|Volkswagen Sell
|UBS AG
|23.12.24
|Volkswagen Sell
|UBS AG
|03.12.24
|Volkswagen Sell
|UBS AG
|27.07.26
|Volkswagen Neutral
|UBS AG
|24.07.26
|Volkswagen Market-Perform
|Bernstein Research
|24.07.26
|Volkswagen Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13.07.26
|Volkswagen Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|10.07.26
|Volkswagen Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI schliesst tiefer -- DAX letztlich unter 26'000-Punkte-Marke -- Asiens Börsen letztlich mit Gewinnen
Der heimische Aktienmarkt tendierte zu Verlusten. Auch der deutsche Leitindex fiel zurück. An den Börsen in Fernost waren am Donnerstag grüne Vorzeichen zu sehen.