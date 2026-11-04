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04.11.2026 16:27:36

Gefragte Kassenschlager: Amgen wird erneut etwas optimistischer

Amgen
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(Kurs aktualisiert)

THOUSAND OAKS (awp international) - Das US-Biotechnologieunternehmen Amgen hat nach einem starken dritten Quartal mit hohen Wachstumsraten bei wichtigen Kassenschlagern abermals seine Umsatzprognose erhöht. Die bereits im Jahr stark gelaufenen Papiere waren nach der Bekanntgabe der Zahlen am Vorabend nachbörslich noch eingeknickt - am Mittwoch steuern sie aber womöglich auf weitere Gewinne zu. Zuletzt ging es im frühen US-Handel um 1,6 Prozent nach oben.

Das Papier befindet sich im bisherigen Jahresverlauf auf einem Höhenflug. Die Amgen-Anteile verteuerten sich von Ende 2025 bis zum Handelsende am Dienstag um etwas mehr als 40 Prozent und sind damit in diesem Zeitraum einer der stärksten Dow-Titel.

Amgen-Chef Robert Bradway geht jetzt für das Jahr 2026 von einem Umsatzanstieg auf 38,9 bis 39,7 Milliarden Dollar (bis zu 35,5 Mrd Euro) aus, wie der Konzern am Dienstag nach Börsenschluss in Thousand Oaks mitteilte. Damit wurde die Latte für den Erlös erneut leicht angehoben. In der Mitte der Spanne wäre dies ein Anstieg von fast sieben Prozent. Im Vorjahr hatte Amgen noch 36,8 Milliarden Dollar erzielt.

Im dritten Quartal stieg der Erlös des im Dow Jones notierten Unternehmens um acht Prozent auf 10,4 Milliarden Dollar. Etliche Amgen-Medikamente verzeichneten dabei zweistellige Wachstumsraten. Besonders deutlich legten der Cholesterinsenker Repatha und das Osteoporose-Medikament Evenity zu. Der Umsatz mit Repatha zog um 37 Prozent auf knapp 1,1 Milliarden Dollar an. Evenity ist nach einem Umsatzplus von 39 Prozent auf 751 Millionen Dollar das zweitwichtigste Medikament.

Der operative Gewinn kletterte um fast die Hälfte auf 3,7 Milliarden Dollar. Umsatz und Ergebnis fielen damit etwas besser als von Experten erwartet aus.

Auch beim um Sondereffekte bereinigten Gewinn je Aktie wurde das Unternehmen etwas optimistischer. Die Kennziffer soll nun auf 22,90 bis 23,70 Dollar steigen, verglichen mit 21,84 Dollar im Vorjahr. Die erhöhten Prognosen liegen im Grossen und Ganzen im Rahmen der Erwartungen.

Einige Experten erhöhten in der Nachlese ihre Kursziele deutlich. Chris Schott von der US-Bank JPMorgan etwa schraubte seine Prognosen für das kommende Jahr kräftig nach oben und verwies zur Begründung auf seine gestiegenen Erwartungen an das Medikament Imdelltra. Dieses habe in der jüngsten Lungenkrebsstudie beeindruckende Ergebnisse erzielt. Der Experte traut dem Mittel zu, ein echter neuer Kassenschlager des Konzerns mit einem Jahresumsatz von mehr als fünf Milliarden Dollar zu werden.

Ende vergangener Woche hatte die bereits seit 1983 an der Börse gelistete Aktie mit 475 Dollar ihren bisher höchsten Stand erreicht. Der Börsenwert lag zuletzt bei rund 250 Milliarden Dollar. Amgen war eines der ersten Biotechnologieunternehmen an der Börse. Der um einige Aktiensplits bereinigte Emissionspreis hatte bei rund 34 Cent gelegen./zb/tav/mne/mis

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