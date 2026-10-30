Geely veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Geely präsentierte am 29.10.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Das EPS lag bei 0.52 HKD. Im letzten Jahr hatte Geely einen Gewinn von 0.410 HKD je Aktie eingefahren.

Beim Umsatz wurden 115.12 Milliarden HKD gegenüber 97.46 Milliarden HKD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch