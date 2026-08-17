Geely Aktie 1812980 / KYG3777B1032
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17.08.2026 16:12:00
Geely: Gründer Li Shufu gibt Vorsitz der Autosparte ab - Andy An übernimmt
Trading Signals: Nokia: Comeback mit KI-Turbo
Die Finnen melden sich mit starken Zahlen zurück. Vor allem das Geschäft mit optischen Netzwerken und KI-Rechenzentren entwickelt sich zum Wachstumstreiber und könnte 2027 für zusätzlichen Schub sorgen. Nach der kräftigen Kurskorrektur bietet die Aktie tradingorientierten Anlegern damit eine potenzielle Chance.Weiterlesen!
Nachrichten zu Geely
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14.08.26
|Geely Aktie News: Geely am Freitagmittag freundlich (finanzen.ch)
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10.08.26
|Geely Aktie News: Geely am Montagvormittag stärker (finanzen.ch)
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07.08.26
|Geely Aktie News: Geely am Nachmittag mit Kursplus (finanzen.ch)
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23.07.26
|Ford hopes Spain tie-up with China’s Geely will revive European business (Financial Times)
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23.07.26
|Ford will Spanien-Werk gemeinsam mit Geely betreiben (Spiegel Online)
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26.06.26
|Geely- und Polestar-Aktien in Rot: Paukenschlag in den USA - Polestar fliegt vom Neuwagenmarkt (AWP)
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02.06.26
|Hang Seng-Titel Geely-Aktie: Über diese Dividende können sich Geely-Aktionäre freuen (finanzen.ch)
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29.04.26
|Trotz mauer Quartalszahlen: Geely-Aktie überrascht mit Kursplus - kommt jetzt die Wende? (finanzen.ch)
Analysen zu Geely
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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Börse aktuell - Live TickerSMI mit Verlusten -- DAX unentschlossen - Rekordhoch bleibt in Sichtweite -- US-Börsen uneins -- Anleger in Asien letztlich in Kauflaune - Gewinne an den Börsen in Fernost
Am heimischen Aktienmarkt ist ein Abwärtstrend zu sehen. Der deutsche Leitindex zeigt sich wenig bewegt. Die US-Aktienmärkte finden keine gemeinsame Richtung. In Fernost dominierten am Montag die Käufer das Geschehen.