Geely Aktie News: Geely am Montagvormittag im Minusbereich

Die Aktie notierte um 09:28 Uhr mit Verlusten. Im Frankfurt-Handel verbilligte sie sich um 3,0 Prozent auf 1,93 EUR. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im Hang Seng, der aktuell bei 25'584 Punkten steht. Das Tagestief markierte die Geely-Aktie bei 1,93 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 1,95 EUR. Bisher wurden via Frankfurt 8'178 Geely-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 10.04.2026 bei 2,73 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 41,22 Prozent über dem aktuellen Kurs der Geely-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 04.03.2026 (1,64 EUR). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 15,22 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Geely-Aktie.

Geely-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,500 HKD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,587 CNY belaufen. Die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Geely am 17.08.2026. Es stand ein EPS von 0,52 HKD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Geely noch ein Gewinn pro Aktie von 0,39 HKD in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 103.39 Mrd. HKD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 23,18 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Geely einen Umsatz von 83.93 Mrd. HKD eingefahren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2026 dürfte Geely am 12.11.2026 vorlegen.

Experten gehen davon aus, dass Geely im Jahr 2026 2,02 CNY je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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