Geely Aktie 1812980 / KYG3777B1032
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30.09.2026 09:29:00
Geely Aktie News: Geely büsst am Mittwochvormittag ein
Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Geely. Die Geely-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im Frankfurt-Handel ging es um 1,6 Prozent auf 1,65 EUR abwärts.
Die Geely-Aktie notierte im Frankfurt-Handel um 09:28 Uhr mit Abschlägen von 1,6 Prozent bei 1,65 EUR. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im Hang Seng, der bislang bei 24'523 Punkten steht. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Geely-Aktie bisher bei 1,65 EUR. Bei 1,65 EUR ging der Anteilsschein in den Frankfurt-Handel. Zuletzt stieg das Frankfurt-Volumen auf 4'900 Geely-Aktien.
Am 10.04.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 2,73 EUR an. Mit einem Zuwachs von mindestens 65,60 Prozent könnte die Geely-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 04.03.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 1,64 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Geely-Aktie derzeit noch 0,58 Prozent Luft nach unten.
Im Jahr 2025 erhielten Geely-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,500 HKD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,593 CNY. Geely liess sich am 17.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,52 HKD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,39 HKD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 103.39 Mrd. HKD gegenüber 83.93 Mrd. HKD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2026 dürfte Geely am 12.11.2026 präsentieren.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 2,02 CNY je Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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● Hebelprodukte und Margin Calls
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