Geely-Aktie aktuell: Geely büsst ein

Rückgang im Angebot auf dem Goldmarkt, was der Coronabedingt Shutdown in den Goldminen für einen Einfluss in 2020 auf den Goldmarkt hatte und wie es in diesem Jahr – 2021 um die Goldnachfrage steht, erklär Nima Pouyan, Head of Switzerland & Liechtenstein ETF bei Invesco Asset Management (Schweiz) AG. Im Interview mit David Kunz erläutert er, warum man um das Thema «Grünes Gold» –nicht mehr vorbeikommt. Welche Richtlinien dahinterstehen und was es genau zu beachten gibt, erklärt Nima Pouyan weiter.

