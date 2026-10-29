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29.10.2026 16:29:00
Geely Aktie News: Anleger trennen sich am Donnerstagnachmittag vermehrt von Geely
Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Geely. Zuletzt fiel die Geely-Aktie. Im Frankfurt-Handel rutschte das Papier um 4,2 Prozent auf 1,58 EUR ab.
Die Aktionäre schickten das Papier von Geely nach unten. In der Frankfurt-Sitzung verlor die Aktie um 16:28 Uhr 4,2 Prozent auf 1,58 EUR. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im Hang Seng, der bislang bei 23'094 Punkten steht. In der Spitze fiel die Geely-Aktie bis auf 1,56 EUR. Den Frankfurt-Handel startete das Papier bei 1,59 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 5'222 Geely-Aktien umgesetzt.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 2,73 EUR. Dieser Kurs wurde am 10.04.2026 erreicht. Mit einem Zuwachs von 73,33 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 29.10.2026 gab der Anteilsschein bis auf 1,56 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 0,69 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Die Dividendenausschüttung für Geely-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,500 HKD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,590 CNY belaufen. Am 17.08.2026 äusserte sich Geely zu den Kennzahlen des am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartals. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,52 HKD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,39 HKD je Aktie generiert. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 103.39 Mrd. HKD – ein Plus von 23,18 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Geely 83.93 Mrd. HKD erwirtschaftet hatte.
Mit der Q3 2026-Bilanzvorlage von Geely wird am 21.11.2026 gerechnet. Schätzungsweise am 25.11.2027 dürfte Geely die Q3 2027-Finanzergebnisse präsentieren.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Geely-Aktie in Höhe von 2,01 CNY im Jahr 2026 aus.
Redaktion finanzen.ch
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Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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