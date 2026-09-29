Geely Aktie News: Investoren fliehen am Dienstagvormittag aus Geely

Die Geely-Aktie notierte um 09:28 Uhr im Frankfurt-Handel in Rot und verlor 5,6 Prozent auf 1,69 EUR. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im Hang Seng, der im Moment bei 24'642 Punkten realisiert. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Geely-Aktie bisher bei 1,67 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 1,70 EUR. Bisher wurden heute 22'650 Geely-Aktien gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 10.04.2026 auf bis zu 2,73 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. 61,08 Prozent Plus fehlen der Geely-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 04.03.2026 (1,64 EUR). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 3,29 Prozent.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,599 CNY, nach 0,500 HKD im Jahr 2025. Geely gewährte am 17.08.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals. Das EPS belief sich auf 0,52 HKD gegenüber 0,39 HKD je Aktie im Vorjahresquartal. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Geely in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 23,18 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 103.39 Mrd. HKD im Vergleich zu 83.93 Mrd. HKD im Vorjahresquartal.

Die Kennzahlen für Q3 2026 dürfte Geely am 12.11.2026 präsentieren.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 2,02 CNY je Geely-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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