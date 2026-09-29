Geely Aktie News: Geely am Dienstagnachmittag auf Verkaufszetteln der Anleger

Die Geely-Aktie rutschte in der Frankfurt-Sitzung um 16:28 Uhr um 5,8 Prozent auf 1,69 EUR ab. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im Hang Seng, der im Moment bei 24'642 Punkten realisiert. Das bisherige Tagestief markierte Geely-Aktie bei 1,67 EUR. Die Frankfurt-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 1,70 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 39'029 Geely-Aktien umgesetzt.

Am 10.04.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 2,73 EUR an. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Geely-Aktie mit einem Kursplus von 61,54 Prozent wieder erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 1,64 EUR am 04.03.2026. Mit einem Abschlag von mindestens 3,02 Prozent könnte die Geely-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,599 CNY, nach 0,500 HKD im Jahr 2025. Die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal legte Geely am 17.08.2026 vor. In Sachen EPS wurden 0,52 HKD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Geely 0,39 HKD je Aktie eingenommen. Der Umsatz lag bei 103.39 Mrd. HKD – das entspricht einem Zuwachs von 23,18 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 83.93 Mrd. HKD erwirtschaftet worden.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2026 wird am 12.11.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 2,02 CNY je Geely-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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