Geely Aktie News: Geely zeigt sich am Donnerstagvormittag fester

Um 09:28 Uhr konnte die Aktie von Geely zulegen und verteuerte sich in der Frankfurt-Sitzung um 1,3 Prozent auf 2,01 EUR. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im Hang Seng, der zurzeit bei 23'258 Punkten liegt. Den Tageshöchststand markierte die Geely-Aktie bei 2,05 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 2,01 EUR. Der Tagesumsatz der Geely-Aktie belief sich zuletzt auf 2'890 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 27.02.2025 bei 2,35 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Geely-Aktie somit 14,29 Prozent niedriger. Am 06.08.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 0,87 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Geely-Aktie 56,72 Prozent sinken.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,421 CNY. Im Vorjahr erhielten Geely-Aktionäre 0,330 HKD je Wertpapier. Geely liess sich am 15.05.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Am 26.08.2025 dürfte die Q2 2025-Bilanz von Geely veröffentlicht werden. Experten terminieren die Vorlage der Q1 2026-Bilanz auf den 26.06.2026.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 1,42 CNY je Aktie belaufen.

