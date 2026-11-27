Die Geely-Aktie stand in der Frankfurt-Sitzung um 09:28 Uhr 2,1 Prozent im Plus bei 1,55 EUR. Damit gibt das Wertpapier dem Hang Seng, der bei 22'226 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Den höchsten Wert des Tages markierte die Geely-Aktie bei 1,55 EUR. Mit einem Wert von 1,55 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag.

Bei 2,73 EUR erreichte der Titel am 10.04.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 76,49 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Geely-Aktie. Bei 1,47 EUR fiel das Papier am 25.11.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 4,77 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Geely-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,500 HKD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,563 CNY belaufen. Am 29.10.2026 lud Geely zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete. Das EPS belief sich auf 0,52 HKD gegenüber 0,41 HKD je Aktie im Vorjahresquartal. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 18,12 Prozent auf 115.12 Mrd. HKD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 97.46 Mrd. HKD in den Büchern gestanden.

Die Geely-Bilanz für Q4 2026 wird am 24.03.2027 erwartet.

Experten gehen davon aus, dass Geely im Jahr 2026 1,89 CNY je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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