Geely Aktie News: Geely mit Kursfeuerwerk

Zuletzt ging es für das Geely-Papier aufwärts. Im Frankfurt-Handel verteuerte es sich um 6.4 Prozent auf 1.39 EUR. Damit gibt das Wertpapier dem Hang Seng, der bei 19'923 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Die Geely-Aktie zog in der Spitze bis auf 1.39 EUR an. Bei 1.37 EUR startete der Titel in den Frankfurt-Handelstag. Zuletzt wechselten via Frankfurt 28'011 Geely-Aktien den Besitzer.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 0.960 CNY je Geely-Aktie.

Geely Automobile Holdings Limited ist ein chinesischer Automobilhersteller, der sich auf die Entwicklung, die Produktion und den Vertrieb von Personenkraftwagen konzentriert. Der wichtigste Markt ist China, aber auch der Mittlere Osten, Osteuropa sowie Zentral- und Südafrika werden für Geely immer bedeutender. Zum Portfolio zählen 30 Komplettmodelle sowie eine durchgehend erreichbare Service-Hotline und knapp 1.000 Werkstätten in China; im Ausland hält das Unternehmen weitere 500 Verkaufs- und Serviceeinrichtungen.

Redaktion finanzen.ch