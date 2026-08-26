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26.08.2026 09:29:00

Geely Aktie News: Geely tendiert am Mittwochvormittag südwärts

Geely Aktie News: Geely tendiert am Mittwochvormittag südwärts

Die Aktie von Geely gehört am Mittwochvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im Frankfurt-Handel verbilligte sie sich um 2,4 Prozent auf 2,01 EUR.

Geely
1.88 CHF -2.59%
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Die Geely-Aktie musste um 09:28 Uhr im Frankfurt-Handel abgeben und fiel um 2,4 Prozent auf 2,01 EUR. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im Hang Seng, der aktuell bei 25'511 Punkten steht. Die Geely-Aktie sank bis auf 2,01 EUR. Bei 2,04 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wurden via Frankfurt 1'190 Geely-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 2,73 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (10.04.2026). Das 52-Wochen-Hoch könnte die Geely-Aktie mit einem Kursplus von 35,79 Prozent wieder erreichen. Bei einem Wert von 1,64 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (04.03.2026). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 18,48 Prozent.

Für Geely-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,500 HKD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,587 CNY ausgeschüttet werden. Am 29.04.2026 hat Geely die Kennzahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS lag bei 0,43 HKD. Im letzten Jahr hatte Geely einen Gewinn von 0,39 HKD je Aktie eingefahren. Auf der Umsatzseite standen 94.54 Mrd. HKD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 83.93 Mrd. HKD umgesetzt.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2026 dürfte Geely am 12.11.2026 vorlegen.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 2,02 CNY je Geely-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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