Geely Aktie News: Geely auf grünem Terrain

Die Geely-Aktie stand in der NASO-Sitzung zuletzt 1.9 Prozent im Plus bei 3.44 USD. Damit gibt das Wertpapier dem Hang Seng, der bei 26'126 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Im Tageshoch stieg die Geely-Aktie bis auf 3.45 USD. Mit einem Wert von 3.41 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im NASO-Handel 125'674 Geely-Aktien.

Experten taxieren den Geely-Gewinn für das Jahr 2022 auf 1.05 CNY je Aktie.

Geely Automobile Holdings Limited ist ein chinesischer Automobilhersteller, der sich auf die Entwicklung, die Produktion und den Vertrieb von Personenkraftwagen konzentriert. Der wichtigste Markt ist China, aber auch der Mittlere Osten, Osteuropa sowie Zentral- und Südafrika werden für Geely immer bedeutender. Zum Portfolio zählen 30 Komplettmodelle sowie eine durchgehend erreichbare Service-Hotline und knapp 1.000 Werkstätten in China; im Ausland hält das Unternehmen weitere 500 Verkaufs- und Serviceeinrichtungen.

