Geely Aktie 1812980 / KYG3777B1032
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25.08.2026 16:29:00
Geely Aktie News: Geely am Dienstagnachmittag stärker
Die Aktie von Geely zählt am Dienstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Geely nach oben. Im Frankfurt-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,3 Prozent auf 2,07 EUR.
Um 16:28 Uhr ging es für das Geely-Papier aufwärts. Im Frankfurt-Handel verteuerte es sich um 1,3 Prozent auf 2,07 EUR. Damit gibt das Wertpapier dem Hang Seng, der bei 25'517 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Bei 2,07 EUR markierte die Geely-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 2,04 EUR ging der Anteilsschein in den Frankfurt-Handel. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 5'540 Geely-Aktien.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 10.04.2026 bei 2,73 EUR. Mit einem Zuwachs von 32,20 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 04.03.2026 bei 1,64 EUR. Der aktuelle Kurs der Geely-Aktie ist somit 20,63 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,587 CNY. Im Vorjahr erhielten Geely-Aktionäre 0,500 HKD je Wertpapier. Am 29.04.2026 hat Geely in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 0,43 HKD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,39 HKD je Aktie erzielt worden. Im abgelaufenen Quartal hat Geely 94.54 Mrd. HKD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 12,63 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 83.93 Mrd. HKD erwirtschaftet worden.
Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird am 12.11.2026 erwartet.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 2,02 CNY je Geely-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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