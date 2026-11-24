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24.11.2026 09:29:00
Geely Aktie News: Geely am Dienstagvormittag schwächer
Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Geely. Die Geely-Aktie rutschte in der Frankfurt-Sitzung um 0,6 Prozent auf 1,55 EUR ab.
Die Aktie verlor um 09:28 Uhr in der Frankfurt-Sitzung 0,6 Prozent auf 1,55 EUR. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im Hang Seng, der aktuell bei 22'383 Punkten steht. In der Spitze büsste die Geely-Aktie bis auf 1,55 EUR ein. Bei 1,55 EUR eröffnete der Anteilsschein.
Bei 2,73 EUR markierte der Titel am 10.04.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Geely-Aktie somit 43,36 Prozent niedriger. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 20.11.2026 bei 1,51 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 2,29 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Geely-Aktie.
Im Jahr 2025 erhielten Geely-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,500 HKD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,563 CNY. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Geely am 29.10.2026 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,52 HKD gegenüber 0,41 HKD im Vorjahresquartal. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 18,12 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 115.12 Mrd. HKD, während im Vorjahreszeitraum 97.46 Mrd. HKD ausgewiesen worden waren.
Die Geely-Bilanz für Q4 2026 wird am 24.03.2027 erwartet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz am 25.11.2027.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Geely-Aktie in Höhe von 1,91 CNY im Jahr 2026 aus.
Redaktion finanzen.ch
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