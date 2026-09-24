Geely Aktie News: Geely zeigt sich am Mittag fester

Im Frankfurt-Handel gewannen die Geely-Papiere um 12:28 Uhr 0,7 Prozent. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im Hang Seng, der im Moment bei 24'834 Punkten tendiert. In der Spitze gewann die Geely-Aktie bis auf 1,79 EUR. Den Frankfurt-Handel startete das Papier bei 1,75 EUR. Zuletzt wurden via Frankfurt 20'735 Geely-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (2,73 EUR) erklomm das Papier am 10.04.2026. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Geely-Aktie mit einem Kursplus von 52,68 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 04.03.2026 bei 1,64 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Geely-Aktie derzeit noch 8,33 Prozent Luft nach unten.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,600 CNY, nach 0,500 HKD im Jahr 2025. Am 17.08.2026 hat Geely in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,52 HKD gegenüber 0,39 HKD im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 103.39 Mrd. HKD vermeldet – das entspricht einem Plus von 23,18 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 83.93 Mrd. HKD in den Büchern standen.

Am 12.11.2026 werden die Q3 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Geely einen Gewinn von 2,01 CNY je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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