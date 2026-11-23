Um 16:28 Uhr ging es für das Geely-Papier aufwärts. Im Frankfurt-Handel verteuerte es sich um 2,2 Prozent auf 1,54 EUR. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im Hang Seng, der zurzeit bei 22'410 Punkten liegt. Den Tageshöchststand markierte die Geely-Aktie bei 1,55 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 1,53 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im Frankfurt-Handel 3'640 Geely-Aktien.

Am 10.04.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 2,73 EUR. Derzeit notiert die Geely-Aktie damit 43,44 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 1,51 EUR ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Geely-Aktie 2,20 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Geely-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,500 HKD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,563 CNY aus. Am 29.10.2026 hat Geely in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,52 HKD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,41 HKD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 115.12 Mrd. HKD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 97.46 Mrd. HKD umgesetzt.

Die kommende Q4 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 24.03.2027 veröffentlicht. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz auf den 25.11.2027.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 1,91 CNY je Geely-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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