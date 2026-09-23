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23.09.2026 12:29:00

Geely Aktie News: Geely am Mittwochmittag auf grünem Terrain

Geely Aktie News: Geely am Mittwochmittag auf grünem Terrain

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochmittag der Anteilsschein von Geely. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im Frankfurt-Handel legte sie um 1,2 Prozent auf 1,77 EUR zu.

Geely
1.64 CHF 0.61%
Kaufen Verkaufen

Um 12:28 Uhr wies die Geely-Aktie Gewinne aus. In der Frankfurt-Sitzung ging es für das Papier um 1,2 Prozent auf 1,77 EUR nach oben. Damit gibt das Wertpapier dem Hang Seng, der bei 25'087 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Bei 1,77 EUR erreichte die Geely-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zur Startglocke stand der Titel bei 1,76 EUR. Zuletzt wechselten via Frankfurt 7'100 Geely-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 2,73 EUR. Dieser Kurs wurde am 10.04.2026 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 54,08 Prozent. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 04.03.2026 bei 1,64 EUR. Der derzeitige Kurs der Geely-Aktie liegt somit 8,10 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,500 HKD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,600 CNY. Die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal legte Geely am 17.08.2026 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,52 HKD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,39 HKD erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 23,18 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 83.93 Mrd. HKD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 103.39 Mrd. HKD ausgewiesen.

Die kommende Q3 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 12.11.2026 veröffentlicht.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Geely-Aktie in Höhe von 2,01 CNY im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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