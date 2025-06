Geely Aktie News: Geely am Montagnachmittag kaum bewegt

Zum Vortag unverändert notierte die Geely-Aktie um 16:28 Uhr im Frankfurt-Handel bei 1,79 EUR. So zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im Hang Seng, der bislang bei 23'530 Punkten steht. Den höchsten Wert des Tages markierte die Geely-Aktie bei 1,83 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Geely-Aktie bisher bei 1,79 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 1,83 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 37'509 Geely-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 2,35 EUR. Dieser Kurs wurde am 27.02.2025 erreicht. Der derzeitige Kurs der Geely-Aktie liegt somit 23,73 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Anteilsschein verbuchte am 06.08.2024 Kursverluste bis auf 0,87 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Geely-Aktie ist somit 51,36 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Dividendenausschüttung für Geely-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,330 HKD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,421 CNY belaufen. Die Zahlen des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Geely am 15.05.2025.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 26.08.2025 erfolgen. Die Vorlage der Q1 2026-Ergebnisse wird von Experten am 26.06.2026 erwartet.

Den erwarteten Gewinn je Geely-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 1,43 CNY fest.

