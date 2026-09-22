Geely Aktie 1812980 / KYG3777B1032
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22.09.2026 09:29:00
Geely Aktie News: Geely gibt am Vormittag nach
Die Aktie von Geely gehört am Dienstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Geely gab in der Frankfurt-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,6 Prozent auf 1,75 EUR abwärts.
Die Geely-Aktie musste um 09:28 Uhr Verluste hinnehmen. Im Frankfurt-Handel ging es um 0,6 Prozent auf 1,75 EUR abwärts. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im Hang Seng, der aktuell bei 25'042 Punkten steht. Zwischenzeitlich weitete die Geely-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 1,75 EUR aus. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 1,75 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 12'625 Geely-Aktien.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 10.04.2026 bei 2,73 EUR. Der derzeitige Kurs der Geely-Aktie liegt somit 35,90 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 1,64 EUR. Dieser Wert wurde am 04.03.2026 erreicht. Der aktuelle Kurs der Geely-Aktie ist somit 6,33 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,600 CNY. Im Vorjahr hatte Geely 0,500 HKD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Geely gewährte am 17.08.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,52 HKD gegenüber 0,39 HKD im Vorjahresquartal. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 23,18 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 103.39 Mrd. HKD umgesetzt, gegenüber 83.93 Mrd. HKD im Vorjahreszeitraum.
Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 12.11.2026 terminiert.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 2,00 CNY je Geely-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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