Geely Aktie News: Geely tendiert am Mittag auf rotem Terrain

Der Geely-Aktie ging im Frankfurt-Handel die Puste aus. Um 12:28 Uhr verlor das Papier 0,6 Prozent auf 2,28 EUR. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im Hang Seng, der aktuell bei 23'827 Punkten steht. In der Spitze fiel die Geely-Aktie bis auf 2,25 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 2,25 EUR. Zuletzt wechselten 24'576 Geely-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (2,35 EUR) erklomm das Papier am 27.02.2025. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Geely-Aktie mit einem Kursplus von 2,81 Prozent wieder erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 06.08.2024 Kursverluste bis auf 0,87 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 61,86 Prozent könnte die Geely-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nachdem im Jahr 2024 0,330 HKD an Geely-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,438 CNY aus. Geely liess sich am 15.05.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2025 dürfte Geely am 26.08.2025 präsentieren. Schätzungsweise am 26.06.2026 dürfte Geely die Q1 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Geely-Gewinn in Höhe von 1,41 CNY je Aktie aus.

