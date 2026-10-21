Geely Aktie News: Geely am Vormittag mit negativen Vorzeichen

Das Papier von Geely gab in der Frankfurt-Sitzung ab. Um 09:28 Uhr ging es um 1,4 Prozent auf 1,66 EUR abwärts. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im Hang Seng, der zurzeit bei 23'867 Punkten liegt. Die Abwärtsbewegung der Geely-Aktie ging bis auf 1,65 EUR. Bei 1,65 EUR ging der Anteilsschein in den Frankfurt-Handel. Zuletzt wechselten via Frankfurt 4'984 Geely-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 10.04.2026 bei 2,73 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Geely-Aktie mit einem Kursplus von 64,60 Prozent wieder erreichen. Am 01.10.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 1,62 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Geely-Aktie damit 2,60 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,593 CNY, nach 0,500 HKD im Jahr 2025. Geely gewährte am 17.08.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,52 HKD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,39 HKD je Aktie erzielt worden. Im abgelaufenen Quartal hat Geely 103.39 Mrd. HKD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 23,18 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 83.93 Mrd. HKD erwirtschaftet worden.

Geely dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2026 voraussichtlich am 21.11.2026 präsentieren. Am 25.11.2027 wird Geely schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2027 präsentieren.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,03 CNY je Geely-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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