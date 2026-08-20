Geely Aktie News: Geely am Donnerstagvormittag freundlich

Die Geely-Aktie stand in der Frankfurt-Sitzung um 09:28 Uhr 2,1 Prozent im Plus bei 2,03 EUR. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im Hang Seng, der aktuell bei 25'495 Punkten steht. Die Geely-Aktie legte bis auf 2,04 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 2,01 EUR. Zuletzt stieg das Frankfurt-Volumen auf 226 Geely-Aktien.

Bei 2,73 EUR erreichte der Titel am 10.04.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 34,58 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 04.03.2026 bei 1,64 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 19,20 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Geely-Aktie.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,500 HKD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,584 CNY. Am 29.04.2026 hat Geely die Kennzahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,43 HKD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,39 HKD je Aktie generiert. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 12,63 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 94.54 Mrd. HKD, während im Vorjahreszeitraum 83.93 Mrd. HKD ausgewiesen worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2026 dürfte Geely am 12.11.2026 vorlegen.

In der Geely-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 2,01 CNY je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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