Geely Aktie 1812980 / KYG3777B1032
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19.10.2026 09:29:00
Geely Aktie News: Geely am Montagvormittag im Plus
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Geely. Das Papier von Geely konnte zuletzt klettern und stieg im Frankfurt-Handel um 0,3 Prozent auf 1,71 EUR.
Das Papier von Geely legte um 09:28 Uhr zu und stieg im Frankfurt-Handel um 0,3 Prozent auf 1,71 EUR. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im Hang Seng, der im Moment bei 24'186 Punkten tendiert. Kurzfristig markierte die Geely-Aktie bei 1,71 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Bei 1,71 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im heutigen Handel wurden bisher 1'400 Geely-Aktien umgesetzt.
Mit einem Kursgewinn bis auf 2,73 EUR erreichte der Titel am 10.04.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 59,20 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 01.10.2026 bei 1,62 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Geely-Aktie 5,73 Prozent sinken.
Geely-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,500 HKD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,593 CNY aus. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Geely am 17.08.2026 vor. Geely hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,52 HKD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,39 HKD je Aktie gewesen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 103.39 Mrd. HKD – ein Plus von 23,18 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Geely 83.93 Mrd. HKD erwirtschaftet hatte.
Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 21.11.2026 terminiert. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz auf den 25.11.2027.
Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,03 CNY je Geely-Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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