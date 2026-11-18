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18.11.2026 16:29:00
Geely Aktie News: Geely am Nachmittag mit grünen Vorzeichen
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Geely. Zuletzt konnte die Aktie von Geely zulegen und verteuerte sich in der Frankfurt-Sitzung um 1,8 Prozent auf 1,57 EUR.
Um 16:28 Uhr sprang die Geely-Aktie im Frankfurt-Handel an und legte um 1,8 Prozent auf 1,57 EUR zu. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im Hang Seng, der zurzeit bei 23'508 Punkten liegt. Die Geely-Aktie legte bis auf 1,59 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 1,55 EUR ging der Anteilsschein in den Frankfurt-Handel. Zuletzt wechselten 27'000 Geely-Aktien den Besitzer.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 10.04.2026 bei 2,73 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Geely-Aktie mit einem Kursplus von 73,73 Prozent wieder erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 1,51 EUR ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 3,73 Prozent.
Im Jahr 2025 erhielten Geely-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,500 HKD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,565 CNY. Geely gewährte am 29.10.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,52 HKD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,41 HKD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 18,12 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 115.12 Mrd. HKD, während im Vorjahreszeitraum 97.46 Mrd. HKD ausgewiesen worden waren.
Am 24.03.2027 werden die Q4 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Am 25.11.2027 wird Geely schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2027 präsentieren.
Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 1,91 CNY je Geely-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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