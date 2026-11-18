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18.11.2026 12:29:00
Geely Aktie News: Geely am Mittag gefragt
Die Aktie von Geely gehört am Mittwochmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt sprang die Geely-Aktie im Frankfurt-Handel an und legte um 3,0 Prozent auf 1,59 EUR zu.
Das Papier von Geely legte um 12:28 Uhr zu und stieg im Frankfurt-Handel um 3,0 Prozent auf 1,59 EUR. Damit gibt das Wertpapier dem Hang Seng, der bei 23'508 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Das bisherige Tageshoch markierte die Geely-Aktie bei 1,59 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 1,55 EUR. Zuletzt wechselten 20'600 Geely-Aktien den Besitzer.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 10.04.2026 bei 2,73 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Geely-Aktie 71,72 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 29.10.2026 bei 1,51 EUR. Mit einem Kursverlust von 4,84 Prozent würde die Geely-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
Nachdem Geely seine Aktionäre 2025 mit 0,500 HKD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,565 CNY je Aktie ausschütten. Am 29.10.2026 äusserte sich Geely zu den Kennzahlen des am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,52 HKD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,41 HKD je Aktie in den Büchern standen. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 18,12 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 115.12 Mrd. HKD umgesetzt, gegenüber 97.46 Mrd. HKD im Vorjahreszeitraum.
Mit der Q4 2026-Bilanzvorlage von Geely wird am 24.03.2027 gerechnet. Mit der Vorlage der Q3 2027-Bilanz von Geely rechnen Experten am 25.11.2027.
Von Analysten wird erwartet, dass Geely im Jahr 2026 1,91 CNY Gewinn je Aktie ausweisen wird.
Redaktion finanzen.ch
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