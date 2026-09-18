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18.09.2026 12:29:00

Geely Aktie News: Geely tendiert am Mittag auf rotem Terrain

Geely Aktie News: Geely tendiert am Mittag auf rotem Terrain

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Geely. Das Papier von Geely gab in der Frankfurt-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 1,6 Prozent auf 1,77 EUR abwärts.

Geely
1.66 CHF -1.25%
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Die Geely-Aktie gab im Frankfurt-Handel um 12:28 Uhr um 1,6 Prozent auf 1,77 EUR nach. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im Hang Seng, der im Moment bei 24'604 Punkten realisiert. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Geely-Aktie bisher bei 1,77 EUR. Mit einem Wert von 1,77 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Der Tagesumsatz der Geely-Aktie belief sich zuletzt auf 19'500 Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 2,73 EUR. Dieser Kurs wurde am 10.04.2026 erreicht. 54,06 Prozent Plus fehlen der Geely-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 1,64 EUR. Dieser Wert wurde am 04.03.2026 erreicht. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Geely-Aktie 7,51 Prozent sinken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,600 CNY. Im Vorjahr hatte Geely 0,500 HKD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Geely liess sich am 17.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,52 HKD. Im Vorjahresviertel waren 0,39 HKD je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Geely in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 23,18 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 103.39 Mrd. HKD im Vergleich zu 83.93 Mrd. HKD im Vorjahresquartal.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2026 dürfte Geely am 12.11.2026 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Geely im Jahr 2026 2,00 CNY je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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