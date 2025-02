Geely Aktie News: Geely verzeichnet am Nachmittag Verluste

Das Papier von Geely gab in der Frankfurt-Sitzung ab. Um 04:28 Uhr ging es um 1,0 Prozent auf 2,07 EUR abwärts. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im Hang Seng, der aktuell bei 22'620 Punkten steht. Das Tagestief markierte die Geely-Aktie bei 2,07 EUR. Bei 2,08 EUR startete der Titel in den Frankfurt-Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 21'537 Geely-Aktien umgesetzt.

Am 10.02.2025 erreichte der Anteilsschein mit 2,20 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Geely-Aktie 6,28 Prozent zulegen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 0,87 EUR ab. Abschläge von 57,97 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Geely-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 0,220 HKD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,437 CNY belaufen. Am 14.11.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor.

Die Geely-Bilanz für Q4 2024 wird am 20.03.2025 erwartet. Geely dürfte die Q4 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 24.03.2026 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 1,47 CNY je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch