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16.11.2026 09:29:00

Geely Aktie News: Geely tendiert am Montagvormittag seitwärts

Geely Aktie News: Geely tendiert am Montagvormittag seitwärts

Wenig Veränderung zeigt am Montagvormittag die Aktie von Geely. Die Geely-Aktie wies zuletzt kaum Veränderungen aus. Im Frankfurt-Handel notierte das Papier bei 1,58 EUR.

Geely
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Kaum Ausschläge verzeichnete die Geely-Aktie im Frankfurt-Handel und tendierte um 09:28 Uhr bei 1,58 EUR. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im Hang Seng, der derzeit bei 23'637 Punkten notiert. Bei 1,58 EUR markierte die Geely-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Das bisherige Tagestief markierte Geely-Aktie bei 1,55 EUR. Bei 1,55 EUR startete der Titel in den Frankfurt-Handelstag. Bisher wurden via Frankfurt 228 Geely-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 10.04.2026 markierte das Papier bei 2,73 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 72,78 Prozent hinzugewinnen. Am 29.10.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 1,51 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Abschläge von 4,25 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Jahr 2025 erhielten Geely-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,500 HKD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,565 CNY. Am 29.10.2026 hat Geely die Kennzahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,52 HKD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,39 HKD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite hat Geely im vergangenen Quartal 115.12 Mrd. HKD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 37,15 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Geely 83.93 Mrd. HKD umsetzen können.

Am 24.03.2027 dürfte die Q4 2026-Bilanz von Geely veröffentlicht werden. Experten erwarten die Q3 2027-Kennzahlen am 25.11.2027.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 1,91 CNY je Aktie in den Geely-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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