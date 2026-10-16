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16.10.2026 12:29:00

Geely Aktie News: Geely am Freitagmittag stärker

Geely Aktie News: Geely am Freitagmittag stärker

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Geely. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im Frankfurt-Handel legte sie um 0,4 Prozent auf 1,72 EUR zu.

Geely
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Die Geely-Aktie konnte um 12:28 Uhr im Frankfurt-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,4 Prozent auf 1,72 EUR. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im Hang Seng, der aktuell bei 24'062 Punkten steht. Bei 1,72 EUR markierte die Geely-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Den Handelstag beging das Papier bei 1,69 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 2'000 Geely-Aktien.

Bei einem Wert von 2,73 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (10.04.2026). Das 52-Wochen-Hoch liegt 58,41 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Geely-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 1,62 EUR ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Geely-Aktie 6,61 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Geely-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,500 HKD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,593 CNY belaufen. Am 17.08.2026 hat Geely in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt. Das EPS belief sich auf 0,52 HKD gegenüber 0,39 HKD je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 103.39 Mrd. HKD vermeldet – das entspricht einem Plus von 23,18 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 83.93 Mrd. HKD in den Büchern standen.

Am 21.11.2026 dürfte die Q3 2026-Bilanz von Geely veröffentlicht werden. Schätzungsweise am 25.11.2027 dürfte Geely die Q3 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Geely-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 2,03 CNY fest.

Redaktion finanzen.ch

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