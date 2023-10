Geely Aktie News: Geely am Montagmittag tiefer

Die Aktie notierte um 12:28 Uhr mit Verlusten. Im Frankfurt-Handel verbilligte sie sich um 0,9 Prozent auf 1,14 EUR. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im Hang Seng, der aktuell bei 17'813 Punkten steht. Das Tagestief markierte die Geely-Aktie bei 1,10 EUR. Mit einem Wert von 1,10 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten 365'000 Geely-Aktien den Besitzer.

Am 01.02.2023 erreichte der Anteilsschein mit 1,56 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Geely-Aktie derzeit noch 37,33 Prozent Luft nach oben. Am 14.03.2023 gab der Anteilsschein bis auf 1,06 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 6,83 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Am 20.03.2024 werden die Q4 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Veröffentlichung der Geely-Ergebnisse für Q4 2024 erwarten Experten am 19.03.2025.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Geely ein EPS in Höhe von 0,486 CNY in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch